Truffa del finto bollettino, nel mirino imprenditore trevigiano (Di mercoledì 29 luglio 2020) I carabinieri di Vedelago ha deferito in stato di libertà, per il reato di Truffa, un 52enne della provincia di Massa , conosciuto alla giustizia. L'uomo ha dapprima inviato a un imprenditore di ... Leggi su trevisotoday

lucasofri : La grande truffa del rock’n’roll - Giorgiolaporta : L'ex di #Casalino è vittima del trading online; #Zingaretti è vittima della truffa di 14 mln per le mascherine; la… - gattogigiola : Attilio Fontana, trovati i 25mila camici non consegnati nella sede della società del cognato… - blackhorseie : RT @CesareSacchetti: Iniziano a comparire striscioni che invitano a svegliarsi e a non credere più alla truffa del Covid. L'Italia sta sciv… - Rosy46044624 : RT @CesareSacchetti: Iniziano a comparire striscioni che invitano a svegliarsi e a non credere più alla truffa del Covid. L'Italia sta sciv… -

Ultime Notizie dalla rete : Truffa del Truffa del finto bollettino, nel mirino imprenditore trevigiano TrevisoToday Falsi operatori “rubano” le credenziali e prelevano i soldi dai conti correnti

Il servizio generale Inbank è intervenuto chiedendo ai vari istituti di fare prevenzione La Banca popolare di Lajatico ha informato i correntisti PONTEDERA. C’è un nuovo modo di raggirare i cittadini ...

Bonus vacanze, tra aumento dei prezzi e ‘truffe’: fallimento annunciato?

Il bonus vacanza sembra non voler decollare e anche se secondo Federalberghi è tutta una questione di tempo per dar modo agli albergatori di gestire la procedura, ad oggi sono il 46% le strutture che ...

Il servizio generale Inbank è intervenuto chiedendo ai vari istituti di fare prevenzione La Banca popolare di Lajatico ha informato i correntisti PONTEDERA. C’è un nuovo modo di raggirare i cittadini ...Il bonus vacanza sembra non voler decollare e anche se secondo Federalberghi è tutta una questione di tempo per dar modo agli albergatori di gestire la procedura, ad oggi sono il 46% le strutture che ...