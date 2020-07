Trovata una cantina nascosta nel giardino perquisito per cercare la piccola Maddie (Di mercoledì 29 luglio 2020) Una cantina nascosta sotto terra nel giardino di Hannover: è questo che sta emergendo negli scavi di queste ore portati avanti dalla polizia tedesca nell’ambito delle indagini sulla scomparsa della piccola Maddie. Lo ipotizza il tabloid Bild. Le forze dell’ordine presenti però non confermano. Secondo il tabloid, gli inquirenti si sono imbattuti nei resti delle fondamenta di una casa con giardino precedentemente demolita. Tra i resti delle fondamenta sarebbe stato Trovata un ambiente identificato come cantina, riferisce Bild.Christian Brueckner, il 43enne pedofilo tedesco principale sospettato per la morte di Madeleine McCann ha vissuto per un anno in un capanno nel giardino ad Hannover che in queste ore la ... Leggi su huffingtonpost

