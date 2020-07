Trionfo del governo al Senato La maggioranza arriva a 170 voti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sulla richiesta di scostamento di bilancio per 25 miliardi. I voti favorevoli sono stati 170 favorevoli, 4 contrari e 133 astenuti Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

