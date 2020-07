Trieste – Arrestata la banda dei furti antitumorali in ospedale (Di mercoledì 29 luglio 2020) I quattro eseguirono il colpo nell’ospedale Maggiore di Trieste a inizio 2019. Rubarono molte confezioni di medicinali per un valore di circa 400mila euro Da Napoli a Trieste per rubare farmaci antitumorali. E’ quanto scoperto dalla Polizia di Stato di Trieste e dal nucleo investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri con il supporto dei poliziotti della … Leggi su periodicodaily

