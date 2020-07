Trentino, l’orso Papillon ancora in fuga. Costa: “Abbattere M49 non ha senso. Non ha mai aggredito nessuno” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Papillon è ancora in fuga. L’orso M49, evaso per la seconda volta dal suo recinto nel centro di custodia di Casteller, viene seguito grazie al radiocollare mentre si muove tra i boschi del Trentino. “Per questo motivo abbatterlo, ucciderlo, non ha alcun senso. Rilancio questo appello”, ha ribadito il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, parlando del caso a Omnibus su La7. Mentre proseguono le ricerche, continua quindi il confronto a distanza tra Costa e il presidente della Provincia, Maurizio fugatti. Il ministro tiene comunque a ribadire che il presidente Trentino “mi ha escluso questo intento”, ovvero l’abbattimento. Il dibattito però è sulla possibilità di ... Leggi su ilfattoquotidiano

