Tratta, Save the Children: “In Italia in 6 mesi 1.000 nuove vittime" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Coronavirus non ha fermato violenze sessuali e sfruttamento. Al contrario, la crisi ha spostato lo sfruttamento dei minori dalle strade all'interno delle case. È quanto emerge dalla X edizione del rapporto di Save The Children "Piccoli schiavi invisibili", pubblicato alla vigilia della Giornata Internazionale contro la Tratta degli esseri umani.I numeri nel mondoNel mondo sarebbero oltre 40 milioni le vittime di Tratta o sfruttamento, di fatto costrette in condizioni di schiavitù. E di queste 10 milioni avrebbero meno di 18 anni. Il rapporto fotografa anche la situazione nel nostro Paese. Gli operatori del progetto ‘Vie d'uscita’ di Save The Children hanno intercettato nei soli primi sei mesi del 2020 e in sei regioni ... Leggi su tg24.sky

Lo scoppio della pandemia Covid-19 ha avuto gravi conseguenze sulle condizioni di vita delle vittime di tratta e sfruttamento. Lo sottolinea Save the Children che alla vigilia della Giornata ...

In Italia 2.033 vittime di tratta di esseri umani, 161 i minori

Sono i dati che emergono dalla edizione del rapporto di Save the Children "Piccoli schiavi invisibili". Alla vigilia della Giornata Internazionale contro la tratta di esseri umani, il report è una ...

