Tratta degli esseri umani, oltre 2mila vittime in Italia nel 2019 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Save the Children ha reso noti i dati, alla vigilia della Giornata Internazionale Contro la Tratta di esseri umani. La forma più diffusa di sfruttamento resta quella sessuale. La nazionalità più colpita è quella nigeriana, con l’87% dei casi. La giornata che sta per arrivare, quella di domani, Tratta un tema particolarmente delicato per l’umanità … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

carlosibilia : Non è saggio mettere in discussione il proprio 'Si' allo scostamento di Bilancio. Si tratta di 25 miliardi che serv… - carlosibilia : La #mafianigeriana è una di quelle più spregiudicate nello sfruttamento della tratta degli esseri umani. Oggi 47 ar… - DenverCartoons : RT @xLouhug: MA PERCHÉ MANILA E LORENZO QUANDO DEVONO ANALIZZARE E PARLARE DEGLI ALTRI DICONO COSE GIUSTISSIME E CAPISCONO TUTTO MA QUANDO… - litaslife_026 : RT @xLouhug: MA PERCHÉ MANILA E LORENZO QUANDO DEVONO ANALIZZARE E PARLARE DEGLI ALTRI DICONO COSE GIUSTISSIME E CAPISCONO TUTTO MA QUANDO… - du00 : @Simone98RC @MPenikas @Raffael31870221 @Silvano05230100 @jokervilma @Mov5Stelle se la maggior parte degli attivisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Tratta degli La tratta degli schiavi ha avuto un impatto sul Dna. Uno studio AGI - Agenzia Giornalistica Italia I segni zodiacali dei quali ci si può fidare ad occhi chiusi

In base alle esigenze e ai modi di essere degli altri, le persone danno vita a rapporti interpersonale ... rapporti siano in grado di dare sempre il meglio di se, in generale si tratta infatti di ...

Mobilità italiana: cresce la voglia di auto ibride ed elettriche

Il coronavirus ha cambiato gli stili di vita, ma non le preferenze sui mezzi per gli spostamenti degli italiani: 7 su 10 preferiscono infatti ancora l’auto. Di questi, il 12% si affida alle due ruote ...

In base alle esigenze e ai modi di essere degli altri, le persone danno vita a rapporti interpersonale ... rapporti siano in grado di dare sempre il meglio di se, in generale si tratta infatti di ...Il coronavirus ha cambiato gli stili di vita, ma non le preferenze sui mezzi per gli spostamenti degli italiani: 7 su 10 preferiscono infatti ancora l’auto. Di questi, il 12% si affida alle due ruote ...