Torvaianica, tartaruga marina Caretta Caretta: prevista la schiusa, ecco quando (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nella giornata di ieri sono stati elaborati, dagli esperti di Tartalazio – Rete regionale per il recupero e monitoraggio della CarettaCaretta -, i valori di temperatura registrati a ridosso del nido deposto sulla spiaggia di Torvaianica da una tartaruga marina il 22 giugno scorso, per stimare il periodo di schiusa: i risultati ci dicono che i piccoli arriveranno nella settimana dal 13 al 19 di agosto: fino a quel momento proseguiranno il monitoraggio costante e la sorveglianza notturna nei fine settimana da parte dei volontari. Inoltre ieri mattina, il dott. Luca Marini, della Direzione Regionale Capitale Naturale, parchi ed aree protette e Coordinatore della Rete Tartalazio, insieme agli Assessori di Pomezia Miriam Delvecchio e Giovanni ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Il programma di monitoraggio che da due anni prosegue per valutare lo stato, la distribuzione e il comportamento delle tartarughe marine nelle acque circostanti le isole pontine, continua a dare risul ...

Pomezia – Mancano poche settimane alla schiusa delle uova deposte lo scorso 22 giugno sulla spiaggia di Torvaianica da una tartaruga marina Caretta Caretta (leggi qui). “Tutto procede bene – spiega il ...

Il programma di monitoraggio che da due anni prosegue per valutare lo stato, la distribuzione e il comportamento delle tartarughe marine nelle acque circostanti le isole pontine, continua a dare risul ...