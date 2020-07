Torino-Roma, primo gol in Serie A per Singo: ma Pau Lopez è horror (VIDEO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Torino riapre la partita. Nel match contro la Roma, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i ragazzi di Moreno Longo trovano la rete del 2-3 grazie al giovane Singo che sigla la prima rete in carriera e lo fa battendo con il destro un Pau Lopez davvero tutt’altro che perfetto. L’estremo difensore giallorosso non trattiene un tiro irresistibile e si fa praticamente gol da solo. Leggi su sportface

