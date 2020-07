Torino-Roma, ore 21.45: le probabili formazioni (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Roma in campo per blindare il 5° posto in maniera definitiva, scongiurando così i preliminari di Europa League, il Torino per regalare una gioia ai propri tifosi dopo la salvezza raggiunta a 3 giornate dal termine con il punticino racimolato in casa della Spal già retrocessa. Sfida nella sfida tra i due bomber Belotti e Dzeko. Fischio d'inizio 21.45. Vediamo insieme le probabili formazioni e le possibili scelte di Moreno Longo e Paulo Fonseca. Torino View this post on Instagram ?️... Leggi su 90min

