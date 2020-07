Torino-Roma oggi in tv: canale, orario e diretta streaming, Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Torino-Roma sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come vedere in diretta streaming il match valido per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A 2019/2020. I padroni di casa scendono in campo senza troppe ambizioni di classifica, dopo aver conquistato la salvezza matematica grazie al pari contro la Spal. I giallorossi, dopo il successo sulla Fiorentina, lottano invece con il Milan in un duello a distanza per la quinta posizione. Fischio d’inizio fissato per le ore 21:45 di mercoledì 29 luglio. La partita sarà visibile in esclusiva tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go. Leggi su sportface

UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - OfficialASRoma : ?? Saranno 28 i giallorossi a disposizione di @PFonsecaCoach per #TorinoRoma ?? - Inter_en : ???? | SANCHEZ ?? Sassuolo ??? ?? Brescia ??????? ?? Torino ?????? ?? SPAL ???? ?? Roma ??? ?? Genoa ? A ?????? contribution since… - siamo_la_Roma : ??? Le probabili formazioni dei quotidiani ???? Nessuna rivoluzione: #Fonseca conferma la #Roma titolare ???? C'è… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Torino contro la Roma non vuole steccare, serve 110% Longo, affrontiamo gara per maglia. Possibile qualche rotazione -