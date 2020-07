Torino-Roma, Longo: “Per Edera e Millico provvedimento disciplinare, non si sgarra” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Edera e Millico? C’è stato un provvedimento disciplinare. Ci sono situazioni in cui non si può ‘sgarrare’. Serve rispetto per la società e questa punizione servirà ai due ragazzi per migliorare e capire come funziona il mondo”. Queste le dichiarazioni di Moreno Longo a proposito dell’esclusione dalla lista dei convocati per il match contro la Roma di Edera e Millico. All’Olimpico il Torino perde per 3-2 contro i giallorossi e resta a quota 39 punti in classifica. Ma Longo vede il bicchiere mezzo pieno: “Abbiamo dimostrato che il gruppo è vivo grazie ad una partita importante contro una squadra forte come la Roma. E ... Leggi su sportface

