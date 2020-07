Torino-Roma, le probabili formazioni del match del 37° turno (Di mercoledì 29 luglio 2020) Allo “Stadio Olimpico”, Torino-Roma si affrontano nella partita valida per il 37° turno in Serie A: le probabili formazioni del match Lo “Stadio Olimpico Grande Torino” apre il sipario a Torino-Roma, match valido per il 37° turno di Serie A. Partita importante soprattutto per la Roma, che vincendo conquisterebbe il 5° posto. Torino invece già salvo. Nell’ultimo turno, i granata hanno pareggiato con la Spal, mentre i giallorossi hanno vinto contro la Fiorentina. In classifica il Torino è 16° con 39 punti, la Roma quinta con 64, quattro in più del ... Leggi su zon

UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - OfficialASRoma : ?? Saranno 28 i giallorossi a disposizione di @PFonsecaCoach per #TorinoRoma ?? - TorinoFC_1906 : ????MATCH DAY???? ??Serie A ??Roma ??Stadio Olimpico 'Grande Torino' ??Torino ?Ore 21.45 ??SEMPRE FORZA TORO!?? #SFT - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Belotti sfida #Dzeko: #Torino-#Roma coi capitani del gol - Angolo_Milan : 37^ giornata di #SerieA: dove vedere #TorinoRoma in tv e streaming -