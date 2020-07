Torino-Roma, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 29 luglio 2020) Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Roma: Torino (4-4-2): Ujkani; Singo, Lyanco, Nkoulou, Bremer; Ansaldi, Lukic, Meite, Berenguer; Verdi, Zaza. Allenatore: Longo Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca FOTO: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Granata in vantaggio al 14'. Zaza ha servito un passaggio filtrante per Berenguer. Il calciatore del Torino ha preso il tempo a Mancini, ha dribblato Pau Lopez e ha segnato a porta vuota. Sgarbi, ...Queste le formazioni dei match Cagliari-Juventus, Torino-Roma e Fiorentina-Bologna delle ore 21:45 per quanto riguarda la 37a e penultima giornata.