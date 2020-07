Torino-Roma, il gol di Dzeko: pareggio immediato dei giallorossi (VIDEO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Roma sigla l’1-1 all’Olimpico grazie alla rete di Edin Dzeko. Cristante scarica su Mkhitaryan che di prima intenzione serve il bosniaco, glaciale davanti a Ujkani, battuto con un sinistro angolato. Larghissime le maglie in difesa dei granata, che giusto due minuti prima erano andati in vantaggio grazie a un’azione di contropiede finalizzata da Berenguer. Gol numero 78 in Serie A per il centravanti della Roma, che tuttavia sembra accusare qualche problema fisico. Leggi su sportface

