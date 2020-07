Torino-Roma, che stacco di testa di Smalling: il gol del vantaggio giallorosso (VIDEO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Roma passa in vantaggio. Nel match contro il Torino, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i giallorossi ribaltano totalmente l’incontro grazie al colpo di testa vincente di Chris Smalling che su calcio d’angolo incorna e batte Ujkani. In questo momento i ragazzi di Paulo Fonseca chiuderebbero il campionato matematicamente al quinto posto davanti al Milan. Leggi su sportface

