Torino-Roma 2-3: i giallorossi si assicurano il quinto posto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Mercoledì 29 luglio alle 21.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino si è giocata Torino-Roma, partita valida per la 37° giornata di campionato di Serie A. La scorsa giornata la Roma ha battuto in casa per 2 a 1 la Fiorentina, portandosi a +4 sul Milan e a +5 sul Napoli. I giallorossi, già qualificati in Europa League, vogliono difendere il quinto posto dall’assalto del Milan per evitare i preliminari della competizione. Il Torino ha ottenuto la salvezza matematica, pareggiando 1-1 contro l’ultima in classifica e già retrocessa Spal. All’andata il Torino, allenato all’epoca da Mazzarri, espugnò l’Olimpico vincendo 2 a 0 grazie a una doppietta di Belotti. ... Leggi su sport.periodicodaily

