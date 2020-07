Toh, che sorpresa: Bankitalia invoca “il Mes subito” e chiede al governo di fidarsi dell’Europa (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’Italia deve andare avanti, spingendosi tra le braccia aperte dell’Unione Europea. Senza stare troppo a riflettere sul prezzo da pagare per gli aiuti che riceverà, senza chiedersi se sarà mai in grado di restituire i prestiti in arrivo da Bruxelles e, in caso, quali potrebbero essere le conseguenze di questo indebitamento. Zero domande, un unico imperativo: seguire l’Ue. Una linea che il governo ha adottato da tempo e alla quale si stanno iscrivendo, col passare delle settimane, tanti soggetti politici ed economici. Come Silvio Berlusconi, che dai banchi dell’opposizione predica devozione nei confronti dei vertici europei. O come Banca d’Italia. Per quanto poco sorprendente possa essere, Bankitalia ha infatti ribadito in queste ore la sua piena iscrizione alla corrente europeista, quella ... Leggi su ilparagone

Bill Gates, Warren Buffett, George Soros lo chiedono a gran voce da tempo. In quest’ora pandemica un gruppo di 83 milionari internazionali, sotto il nome di Millionaires for Humanities, ha firmato una ...

Arrivano i soldi, ma il ballo continua con la stessa musica

Si sbagliava di grosso chi pensava, dopo il convulso accordo di Bruxelles, che la battaglia intorno al Recovery fund e al Mes si fosse felicemente conclusa. Tutto bene, Europa finalmente risorta, Cont ...

