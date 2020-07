The Pale Door | un trailer per lo stravagante western con le streghe (Di mercoledì 29 luglio 2020) È stato diffuso un primo trailer per lo stravagante The Pale Door, western con le streghe diretto da Aaron B. Koontz (Scare Package) e prodotto dal leggendario scrittore americano Joe R. Lansdale. The Pale Door, che vanta tra i produttori esecutivi il leggendario scrittore americano Joe R. Lansdale (Bubba Ho-Tep), si mostra al pubblico con … L'articolo The Pale Door un trailer per lo stravagante western con le streghe proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

