The Morning Show 2 parlerà della pandemia, Jennifer Aniston entusiasta della serie (Di mercoledì 29 luglio 2020) The Morning Show 2 affronterà anche il tema della pandemia, mentre Jennifer Aniston esprime il suo entusiasmo per la serie. The Morning Show 2, la seconda stagione del progetto che sta entusiasmando Jennifer Aniston, affronterà anche il tema della pandemia, situazione che ha costretto gli autori a tornare al lavoro. Le riprese sono state interrotte proprio a causa dell'emergenza sanitaria e in una nuova intervista è stato svelato che gli sceneggiatori stanno modificando alcuni elementi della trama. Mark Duplass, intervistato da Deadline, ha infatti raccontato: "Abbiamo girato due ... Leggi su movieplayer

