The Mask: 26 anni fa il film sbarcava nei Cinema (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il film The Mask è uscito nei Cinema il 29 Luglio 1994, fu un successo strepitoso e inaspettato. Jim Carrey fu straordinario nel suo ruolo, il suo viso e i suoi movimenti erano perfetti. Il film The Mask diventò subito un cult degli anni 90, e chi vi sta scrivendo sa tutte le battute a memoria. Leggi anche: Divi & serie tv: Tanti auguri a Jim Carrey The Mask: il film compie 26 anni Pochi sanno che il film si basa sull’omonimo personaggio dei fumetti creato nel 1989 da John Arcudi e Doug Mahnke. Il Regista del film di The Mask è Charles Russell, il titolo completo del film è The Mask-da zero a ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

