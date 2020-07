Thailandia: Hamtaro simbolo della protesta (Di mercoledì 29 luglio 2020) Thailandia, il criceto Hamtaro simbolo della protesta contro il governo: le manifestazioni vanno avanti dallo scorso febbraio Centinaia di giovani attivisti thailandesi sono scesi per le strade di Bangkok lo scorso 26 luglio per manifestare contro il governo, criticato per la gestione dei soldi pubblici. simbolo della loro protesta ‘Hamtaro’, il criceto giapponese protagonista dell’omonimo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Centinaia di giovani attivisti thailandesi sono scesi per le strade di Bangkok lo scorso 26 luglio per manifestare contro il governo, criticato per la gestione dei soldi pubblici. Simbolo della loro p ...

Come il criceto Hamtaro è diventato un simbolo di protesta in Thailandia

Il personaggio manga sfila per le strade coI manifestanti che chiedono le dimissioni dell'esecutivo e una nuova costituzione. Per ora il premier Chan ha deciso di monitorare la situazione, ma le manif ...

Centinaia di giovani attivisti thailandesi sono scesi per le strade di Bangkok lo scorso 26 luglio per manifestare contro il governo, criticato per la gestione dei soldi pubblici. Simbolo della loro protesta è Hamtaro. Il personaggio manga sfila per le strade coi manifestanti che chiedono le dimissioni dell'esecutivo e una nuova costituzione. Per ora il premier Chan ha deciso di monitorare la situazione, ma le manifestazioni continuano.