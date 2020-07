Tg Politico Parlamentare, edizione del 29 luglio 2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) GOVERNO INCASSA LA PROROGA DELLO STATO D’EMERGENZA Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Tg Politico Parlamentare, edizione del 28 luglio 2020 - DIRE.it Dire Stato d'emergenza, via libera alla Camera per la proroga fino al 15 ottobre

ROMA - Con 286 voti favorevoli, 221 contrari e 5 astenuti l'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che aveva incassato il parere favorevole del governo che impegna l'esecutivo a ...

Commissioni parlamentari, accordo: ecco i nomi/ Ma furia M5s: “abbiamo ceduto troppo”

Commissioni parlamentari, c’è l’accordo: ecco i nomi scelti. Ma è furia M5s: “abbiamo ceduto troppo”, lamentano molti parlamentari È stato definita in mattinata l’intesa sulle commissioni parlamentari ...

