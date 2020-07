Terry Gilliam | quel film tratto da Kubrick bloccato a causa del Covid (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il leggendario regista Terry Gilliam ha svelato che, prima dell’inizio della pandemia, stava sviluppando un film tratto da un’idea di Stanley Kubrick mai realizzata. Ma la lavorazione è stata interrotta a causa del virus. Terry Gilliam al lavoro su un’idea di Stanley Kubrick mai realizzata? Non è fantascienza, ma la realtà. Il leggendario regista aveva … L'articolo Terry Gilliam quel film tratto da Kubrick bloccato a causa del Covid proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

