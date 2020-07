Terremoto Veneto: scossa avvertita dalla popolazione [AGGIORNAMENTI LIVE] (Di mercoledì 29 luglio 2020) Una scossa di Terremoto è stata avvertita poco fa in Veneto. Al momento non si conosce l’entità del sisma. Seguiranno AGGIORNAMENTI LIVE.L'articolo Terremoto Veneto: scossa avvertita dalla popolazione AGGIORNAMENTI LIVE Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

sirio_anna : RT @ilmeteoit: #TERREMOTO in provincia di #VICENZA, in #VENETO, a #Cismon Del #Grappa. #Magnitudo 2.7. Ecco QUI i #DETTAGLI - ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di #VICENZA, in #VENETO, a #Cismon Del #Grappa. #Magnitudo 2.7. Ecco QUI i #DETTAGLI - BLturismo : RT @duri_ai_banki: La TUA Azienda è al riparo da #eventi #catastrofali come #terremoto #alluvione #innondazione #allagamento e #flashfloods… - duri_ai_banki : La TUA Azienda è al riparo da #eventi #catastrofali come #terremoto #alluvione #innondazione #allagamento e… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Scossa di terremoto a Nord-Est -