Terremoto: doppia scossa nei mari italiani (Di mercoledì 29 luglio 2020) Terremoto nei mari italiani: esattamente nel mario Ionio meridionale e nel Mar Tirreno meridionale. Con scosse di magnitudo tra i 2.2 e 2.4 gradi. Paura nei mari italiani, esattamente nello Ionio meridionale e nel Tirreno meridionale. Nelle notte, tra le 3.00 e le 5.00, sono state avvertite delle scosse di Terremoto. La prima, quella nello Ionio, registrata con una potenza di 2.2 gradi sulla Richter. Mentre per la seconda, quella appunto nel Tirreno meridionale, il dato registrato è quello di 2.4 gradi sempre sulla scala Richter. Dati riportati dall’attento e accurati lavoro dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tremendo Terremoto in Alaska: magnitudo 7.8, ... Leggi su bloglive

Inchiesta di IHPB sulla sanità nelle aree del terremoto

Un danno complessivo quantificabile in oltre 110milioni di euro con 38 strutture danneggiate di cui solo 19 già inserite, dai precedenti commissari, nelle opere oggetto di stanziamenti a favore della ...

