Terremoto a Latina, registrate 2 scosse nella notte: avvertito fino a Roma (Di mercoledì 29 luglio 2020) Due scosse di Terremoto, entrambe di magnitudo 2.6, si sono avvertite nella tarda serata di ieri a Latina. La prima è stata registrata dall’Ingv alle 19.13, mentre la seconda è stata registrata alle 21.13. L’epicentro è collocato in mare, a largo della costa meridionale di Latina, nei pressi dell’isola di Ponza, a 12 km di profondità. Le due scosse sono state avvertita anche ad Aprilia, Cisterna, Ardea, Pomezia, Fiumicino, Velletri e Roma. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Terremoto a Latina, registrate 2 scosse nella notte: avvertito fino a Roma - ManuPalo67 : [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.6 ore 21:13 IT del 28-07-2020, Costa Laziale meridionale (Latina) Prof=12Km… - mcaratozzolo58 : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.6 ore 21:13 IT del 28-07-2020, Costa Laziale meridionale (Latina) Prof=12Km #INGV_249268… - cristianalaz : RT @enricoparenti2: Terremoto, scossa a largo di Sabaudia: sisma a pochi chilometri da Ponza - giannettimarco : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.6 ore 21:13 IT del 28-07-2020, Costa Laziale meridionale (Latina) Prof=12Km #INGV_249268… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Latina Terremoto, scossa a largo di Sabaudia: sisma a pochi chilometri da Ponza Il Messaggero Terremoto sulla costa laziale, scossa 2.6

Un terremoto di magnitudo 2.6 è avvenuto nella zona Costa Laziale meridionale (a Latina), alle 21.13. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica Ingv-Roma.

Terremoto al largo del Circeo, trema il litorale pontino

Latina - Un terremoto di magnitudo 2.6 è avvenuto nella zona della Costa Laziale meridionale (a Latina), alle 21.13. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica Ingv-Roma, secondo cui l'epicentro ...

Un terremoto di magnitudo 2.6 è avvenuto nella zona Costa Laziale meridionale (a Latina), alle 21.13. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica Ingv-Roma.Latina - Un terremoto di magnitudo 2.6 è avvenuto nella zona della Costa Laziale meridionale (a Latina), alle 21.13. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica Ingv-Roma, secondo cui l'epicentro ...