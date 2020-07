Tennis, Torneo Todi: sei top 100 nel tabellone, c'è anche Seppi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Todi - Il circuito internazionale maschile riparte con il botto. Gli Internazionali di Tennis Città di Todi, in programma da sabato 15 a domenica 23 agosto, saranno un Atp Challenger 100 con un'entry ... Leggi su corrieredellosport

NotizieMolise : Tennis, battute finali al 3° e 4° del Bojanodue torneo ‘Yama Gomme’ - Alenize82 : RT @matmosciatti11: Entry list ATP Challenger 100 Todi, #Seppi e #Delbonis tra i favoriti. #Marcora: “Sembra un torneo #ATP” ?? @FedeDelboni… - matmosciatti11 : Entry list ATP Challenger 100 Todi, #Seppi e #Delbonis tra i favoriti. #Marcora: “Sembra un torneo #ATP” ??… - Quot_Molise : Tennis, battute finali al 3^ e 4^ del Bojanodue torneo “Yama gomme” | -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Torneo

Corriere dello Sport

TODI - Il circuito internazionale maschile riparte con il botto. Gli Internazionali di Tennis Città di Todi, in programma da sabato 15 a domenica 23 agosto, saranno un Atp Challenger 100 con un'entry ...Ancora una vittoria per l' under 16 Filippo Corsi del Tennis Club Isola d'Elba di Portoferraio. Filippo vince il torneo under 16 del TC Venturina e fa poker vincendo 4 tornei negli ultimi trenta giorn ...