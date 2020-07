Tendenze: la casa estiva si ispira all'atmosfera d'Africa (Di mercoledì 29 luglio 2020) Con la bella stagione l'ispirazione a case dal gusto etnico dove legni di pregio e tessuti colorat i sono protagonisti esplode e ci fa desiderare lidi lontani e paesaggi inconsueti . Ecco tante idee ... Leggi su tgcom24.mediaset

AleBorzi1981 : RT @MDragonil: #StatoDiEmergenza? Bene, muratevi vivi in casa e fatevi portare il cibo da Amazon, che sicuramente è 'COVID free'. Per chi… - plushielisa : ma voi che fate questi tiktok “exposing myself” e parlate delle vostre tendenze omicide ma tutto apposto a casa why… - JP_Escobar18 : RT @MDragonil: #StatoDiEmergenza? Bene, muratevi vivi in casa e fatevi portare il cibo da Amazon, che sicuramente è 'COVID free'. Per chi… - arwen0506 : RT @MDragonil: #StatoDiEmergenza? Bene, muratevi vivi in casa e fatevi portare il cibo da Amazon, che sicuramente è 'COVID free'. Per chi… - alpardu : RT @MDragonil: #StatoDiEmergenza? Bene, muratevi vivi in casa e fatevi portare il cibo da Amazon, che sicuramente è 'COVID free'. Per chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tendenze casa Tendenze: la casa estiva si ispira all'atmosfera d'Africa TGCOM Tendenze: la casa estiva si ispira all'atmosfera d'Africa

Legnami tipici della regione, dall' iroko al sandalo africano, dal wengè all'ebano, abbinati a tappeti dai toni caldi e tende impalpabili che invitano a una serena intimità: questi sono alcuni dei ...

I prodotti per eliminare la muffa in ogni angolo della casa

In casa il rischio umidità è sempre alto, le stanze più colpite sono la cucina e il bagno, dove immancabilmente si forma la muffa. In alcuni casi le macchie d’umidità sono presenti in tutti gli ambien ...

Legnami tipici della regione, dall' iroko al sandalo africano, dal wengè all'ebano, abbinati a tappeti dai toni caldi e tende impalpabili che invitano a una serena intimità: questi sono alcuni dei ...In casa il rischio umidità è sempre alto, le stanze più colpite sono la cucina e il bagno, dove immancabilmente si forma la muffa. In alcuni casi le macchie d’umidità sono presenti in tutti gli ambien ...