Temptation Island, il pubblico si scaglia contro Annamaria: ‘Non hai dignità’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il pubblico si scaglia contro Annamaria Una delle coppie più discusse di Temptation Island è quella composta da Annamaria e Antonio. I due sono fidanzati da 2 anni e mezzo, in quanto lei è più grande di circa 10 anni. La donna per amore ha fatto tanti sacrifici, coinvolgendo anche i figli nelle sue scelte di vita. Nonostante abbia scoperto i vari tradimenti di lui nel corso del tempo. l’ha sempre perdonato per timore di restare sola. Per questo motivo è stata molto criticata sui social e adesso ancor di più in seguito al falò di confronto immediato. Ha puntato il dito contro Antonio davanti a Filippo Bisciglia mentre guardavano insieme i video del percorso di lui nel villaggio. Alla fine ha deciso ... Leggi su kontrokultura

