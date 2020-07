Temptation Island, Antonio la passa liscia. Al falò il perdono di Annamaria (Di mercoledì 29 luglio 2020) Annamaria Laino e Antonio Martello escono insieme da Temptation Island, il docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Il falò di confronto tra Annamaria e Antonio sembra una parodia di Gomorra fatta da Maurizio Crozza. Il 33enne spezzetta le parole in dialetto napoletano, la voce è impastata dalla vergogna e dalla vigliaccheria di non perdere vitto e alloggio e così il faccia a faccia diventa surreale: “E mani, Anto'…”, “Sono solo grattini”, “C*li e tette e non ci hai visto più”, “Io mi sono messo in gioco. Ma non c'è stato un momento che in capa mia non c'eri tu. Però faccio il MIA culpa sui grattini, è vero che non te li faccio”. ... Leggi su iltempo

