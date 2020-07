Temptation Island, Annamaria perdona Antonio al falò di confronto tra la delusione del pubblico: "Meriti le corna" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo un acceso falò di confronto anticipato, Annamaria perdona il fidanzato Antonio e decide di lasciare con lui Temptation Island, tra le delusione dei telespettatori. Leggi su comingsoon

CorriereCitta : #Replica #TemptationIsland 2020: dove guardare la quinta puntata in tv e streaming - 361_magazine : #TemptationIsland: i commenti social alla puntata di ieri sera - infoitcultura : Temptation Island, Antonella Elia: schiaffo al fidanzato Pietro delle Piane 'Sei uno str***o' - gossipblogit : Temptation Island 7, Antonella Elia a Pietro Delle Piane: 'Ti sei comportato malissimo. Non mi fido di te' (video) - gossipblogit : Temptation Island, Annamaria e Antonio lasciano insieme il programma -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Attualmente i due stanno partecipando al reality Temptation Island per mettere alla prova il loro amore. Ha partecipato anche ad una serie di reality, come L’Isola dei Famosi e… Leggi ...Roma, 29 luglio 2020 – A Temptation Island 2020 è il momento della resa dei conti per Antonella Elia e il suo fidanzato, mentre Lorenzo Amoruso piange per Manila Nazzaro. La quinta puntata del reality ...