Temptation Island, Annamaria e Antonio fuori dal villaggio. Il falò di confronto è al veleno: come è finita (Di mercoledì 29 luglio 2020) Fuoco e fiamme durante la puntata di Temptation Island andata in onda martedì 28 luglio. Protagonisti assoluti Annamaria e Antonio che, dopo la richiesta del falò di confronto da parte della napoletana, hanno concluso la loro esperienza all’interno del villaggio delle tentazioni. Annamaria ha chiesto di vedere il fidanzato Antonio, reo di aver flirtato troppo con la tentatrice Ilaria fino a darle anche il numero di telefono. Per questo motivo ha deciso di concretizzare la sua richiesta di falò a Filippo Bisciglia e chiarire finalmente la sua situazione. A parlare per prima è stata proprio lei, che ha messo al corrente Antonio di aver visto la sua reazione quando ha saputo del falò di ... Leggi su caffeinamagazine

