Temptation Island, Anna se lo lascia scappare: “Il mio ex marito è ricco e…” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Anna di Temptation Island ha scatenato il pubblico sui social a causa del suo comportamento e questa volta il motivo principale sono i soldi… La strategia della gelosia di Anna Nella penultima puntata di Temptation Island la coppia composta da Anna e Andrea ha di nuovo scatenato i commenti e l’indignazione dei fan. Ormai tutti … L'articolo Temptation Island, Anna se lo lascia scappare: “Il mio ex marito è ricco e…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Novella_2000 : Temptation Island Vip: nel cast ci saranno i fratelli di Belen Rodriguez? - idiblue2 : temptation island dopo pranzo perché non resisto, camminata più tardi perché tanto ora si muore - _dadda___ : Quando vedi Anna in tendenza e pensi che sia per una buona causa tipo 'chiamatemi Anna' ah no, è TeMpTaTiOn IsLaNd ?? - Glitteringwoman : «Sei uno str***o col botto.» L'ha detto #AntonellaElia a Pietro Delle Piane dandogli il benservito (o quasi). (Lui… - _LacieHeartree : Madre è davanti a me e sta commentando la puntata di Temptation Island di ieri e sta lodando Antonella per aver dat… -