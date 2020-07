Temptation Island, Anna interessata solo ai soldi? Le reazioni (Di mercoledì 29 luglio 2020) Temptation Island è ormai quasi giunto al capolinea. Manca una sola puntata al termine e, tra le coppie rimaste “in gioco” vi è anche quella, molto discussa, di Anna e Andrea. Una storia messa davvero a dura prova, in particolare dagli atteggiamenti di Anna che, per strategia o meno, sta facendo molto soffrire il suo compagno. Andrea, però, non ha mai richiesto il falò anticipato convinto ad arrivare fino in fondo a Temptation Island. Anna, più grande di Andrea di 10 anni, vorrebbe un figlio da lui ma il ragazzo non si è mai detto pronto a questo passo. Negli ultimi video, poi, la fidanzata parla sempre di soldi e di mantenimento. È questo quello a cui ambisce? Ecco le ... Leggi su kontrokultura

