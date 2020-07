Temptation Island, Andrea: ecco quanto gli sono costati gli ultimi regali voluti da Anna, il web chiede l’arresto (Di mercoledì 29 luglio 2020) La penultima puntata di Temptation Island è stata molto movimentata, al centro dell’attenzione ci sono state anche alcune dichiarazioni fatte da Andrea su Anna. Questa coppia sta generando molto sgomento, specie per alcune frasi pronunciate dalla donna. In molti sul web ritengono che la protagonista stia insieme al suo fidanzato semplicemente perché lui è ricco. A confermare ulteriormente questa versione dei fatti sono stati i diretti interessati attraverso dei racconti incredibili. I costosi regali di Andrea per Anna Il comportamento di Anna a Temptation Island sta facendo molto infuriare sia Andrea sia tutti i telespettatori. In molti si ... Leggi su kontrokultura

VanityFairIt : Abbiamo chiesto a una sessuologa chi e perché dovrebbe rinunciarvi... - gianb_rn : @LadyD56671901 No no ... non ti sei fatta mancare il nulla ( ovvio che parlo di temptation island ) - Hellbrus1 : @Laila1231320 Anch'io sul momento ho pensato che la gif si riferisse ad un'escissione clitoridea, specie dopo aver… - GossipItalia3 : Temptation Island: Antonella Elia a Pietro: “Non mi toccare, schifoso” #gossipitalianews - zazoomblog : Temptation Island Annamaria e Antonio sono usciti insieme - #Temptation #Island #Annamaria -