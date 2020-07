Temptation Island: anche Filippo Bisciglia perplesso su Anna e Andrea, il commento del conduttore (Di mercoledì 29 luglio 2020) Anna e Andrea stanno facendo discutere molto il web. Ecco il commento dello stesso conduttore, evidentemente perplesso riguardo questa relazione Temptation Island: Anna e Andrea nella bufera Una delle coppie che sta facendo più discutere nella settima edizione di Temptation Island è quella formata da Anna e Andrea. Lei ha 37 anni, lui 27, hanno una relazione da due anni ma lei vorrebbe il matrimonio e un figlio. Per questo nel villaggio ha adottato una strategia molto particolare: avvicinarsi al single Carlo solo per ingelosire il suo fidanzato. La redazione, tuttavia, ha svelato il bluff ad Andrea e poi i compagni di villaggio di ... Leggi su kontrokultura

Italia_Notizie : Temptation Island, Antonella Elia prende a schiaffi il fidanzato Pietro delle Piane - granato_serena : #TemptationIsland - #AntonellaElia giunge al falò di confronto finale con il fidanzato #PietroDellePiane ?? - clikservernet : Temptation Island, Antonella Elia prende a schiaffi il fidanzato Pietro delle Piane - Noovyis : (Temptation Island, Antonella Elia prende a schiaffi il fidanzato Pietro delle Piane) Playhitmusic - - FQMagazineit : Temptation Island, Antonella Elia prende a schiaffi il fidanzato Pietro delle Piane -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Domani andrà in onda l’ultima puntata di questa settima edizione di Temptation Island. E in questa circostanza i telespettatori sapranno il destino delle ultime tre coppie rimaste ancora nella trasmis ...Secondo il giornalista Giuseppe Candela, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti a sbarcare a Temptation Island di Alessia Marcuzzi. Temptation Island giovedì andrà in onda con il suo ultimo ...