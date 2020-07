‘Temptation Island 7’: l’opinione di Chia sulla quinta puntata (Di mercoledì 29 luglio 2020) Qualcuno aveva il benché minimo dubbio che Annamaria Laino – dopo aver passato quattro puntate ad informarci di quanto si sentisse superiore (perché lei tien i palllll, non dimentiChiamocelo) al fidanzato Antonio Martello, e dopo aver richiesto un falò di confronto anticipato mossa dall’estremo disgusto per i di lui comportamenti con la tentatrice Ilaria Gallozzi – se lo riaccollasse tempo zero? Prevedibile come le tasse, scontato come i saldi estivi, aridaje con il più classico dei cliché di Temptation Island, la tizia che fa la superdonna basita da quanto schifo faccia il proprio compagno, che giura solennemente che “uno così non la vedrà più nemmeno in cartolina perché non se la merita” e che si pregusta l’estremo godimento con cui lo sputtanerà ... Leggi su isaechia

