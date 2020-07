Temptation Island 2020 i falò del 28 luglio: lo scontro finale tra Antonella Elia e Pietro delle Piane. Annamaria e Antonio lasciano (Di mercoledì 29 luglio 2020) Temptation Island 2020 video dei falò della quinta puntata di martedì 28 luglio. Annamaria e Antonio lasciano insieme. Lo scontro tra Antonella e Pietro (video) Quinta puntata di Temptation Island 2020 martedì 28 luglio su Canale 5, puntata che riparte da dove c’eravamo lasciati giovedì, quando Annamaria aveva chiesto un confronto a Antonio che alla fine accetta. Ci sono nuovi sviluppi anche tra Antonella Elia e Pietro delle Piane. Una settima edizione un po’ particolare sia per l’emergenza ... Leggi su dituttounpop

txgogh : Manila e Lorenzo... comunque sono cose che potevate risolvere anche non andando a temptation island eh #TemptationIsland - CorriereCitta : #Ascoltitv martedì 28 luglio 2020: Temptation Island 2020, Sorelle, Bodyguard, Chicago P.D, dati Auditel e share - infoitcultura : Temptation Island, Lorenzo Amoruso chiede il falò di confronto: Manila Nazzaro sconvolta - sheneedsfood : RT @salvinibloccam1: Sì ringrazia Antonio di Temptation Island perché ad oggi se ad un 'ti voglio' rispondono 'scusami, io non corrispondo… - salvinibloccam1 : Sì ringrazia Antonio di Temptation Island perché ad oggi se ad un 'ti voglio' rispondono 'scusami, io non corrispon… -