Teatro Mario del Monaco: tornano le visite guidate gratuite (Di mercoledì 29 luglio 2020) Se con l'avvio della Stagione Estiva 'Tutti i Gusti del Teatro', lo Stabile del Veneto segna il ritorno dello spettacolo dal vivo a Treviso dopo il lockdown, dal 1 agosto è pronto a riaprire gli spazi ...

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Mario Teatro Mario del Monaco: tornano le visite guidate gratuite TrevisoToday Il flamenco Ritmo e la musica del Trio Lanzini a Ragusa

Ragusa – Continua l’estate iblea in compagnia della musica internazionale di Melodica con la direzione artistica di Diana Nocchiero e il patrocinio dell’Assessorato allo Spettacolo del Comune di Ragus ...

Brancaleone, un viaggio teatrale nel cratere del sisma: tappa anche a Servigliano e Amandola

Con le emozioni che il Teatro regala e che spesso sono la spinta più forte per ... Un testo attuale, con musiche arrangiate da Mario Mariani, che porta speranza: “Faticoso, in tutto. Non è una ...

