Tarro accetta l'invito di Pionati: il virologo presidente onorario dell'AdC (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Giulio Tarro ha accettato l'invito del segretario nazionale di Alleanza di Centro, Francesco Pionati, a ricoprire il ruolo di presidente onorario della formazione politica. "Per noi – spiega il senatore- il si del professore Tarro è motivo di immensa gratificazione. Lo stimatissimo virologo, allievo prediletto del premio Nobel, Albert Sabin, rappresenta la sintesi di tutti quei valori ai quali vogliamo ispirarci: onestà intellettuale, competenza, sacrificio e senso autentico della scienza, che non si piega alle convenienze e agli interessi economici, ma difende la verità nell'esclusivo interesse dei cittadini. All'autorevole scienziato -conclude Pionati- non ...

