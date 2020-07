Targa di Aldo Moro ad Aversa, arriva il ministro Manfredi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Il ministro per l’Università e la ricerca Gaetano Manfredi sarà venerdì 31 luglio ad Aversa (Caserta) in occasione della cerimonia di scopertura della Targa per ricordare Aldo Moro; lo statista ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978 si fermava spesso ad Aversa dove incontrava gli studenti nell’atrio della stazione. La cerimonia avverrà nel piazzale adiacente la stazione Ferroviaria (ore 16). Saranno presente il sindaco di Aversa Alfonso Golia e il vescovo della Diocesi, Monsignor Angelo Spinillo. “E’ una iniziativa a cui tengo molto – spiega il sindaco Golia – e sono onorato per la partecipazione del ministro ... Leggi su anteprima24

TeleradioNews : Aversa, targa per Moro: arriva il ministro per l’Università Manfredi - PupiaTv : Aversa, una targa per Aldo Moro: il ministro Manfredi alla cerimonia del 31 luglio - - tusciaweb : Nuove tribune, campetti in terra rossa e una targa in onore di Aldo Mariano e Mario Pelosi Valentano - Riceviamo e… - aldo_rovi : @riktroiani Me lo aspettavo da chi puli' una targa di ottone usando la 'Bandiera Italiana, un po' meno, ma solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Targa Aldo Aversa, una targa per Aldo Moro: il ministro Manfredi alla cerimonia del 31 luglio PUPIA Aversa, una targa per Aldo Moro: il ministro Manfredi alla cerimonia del 31 luglio

Aversa (Caserta) – Una targa per ricordare Aldo Moro e la sua visita ad Aversa dove incontrava gli studenti nell’atrio della stazione. La cerimonia di scopertura avverrà venerdì 31 luglio, alle ore 16 ...

UFFICIALE LBA - Vanoli ha sciolto le riserve: sarà ancora Serie A!

Ottima notizia in casa Vanoli Cremona che parteciperà anche la prossima stagione alla Serie A. Il club lombardo, secondo quanto riportato da La Provincia di Cremona, ha sciolto le riserve pochi minuti ...

Aversa (Caserta) – Una targa per ricordare Aldo Moro e la sua visita ad Aversa dove incontrava gli studenti nell’atrio della stazione. La cerimonia di scopertura avverrà venerdì 31 luglio, alle ore 16 ...Ottima notizia in casa Vanoli Cremona che parteciperà anche la prossima stagione alla Serie A. Il club lombardo, secondo quanto riportato da La Provincia di Cremona, ha sciolto le riserve pochi minuti ...