Tamponi, stadi e protocollo: i dubbi della Serie A per la nuova stagione (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’allarme lanciato da Gabriele Gravina non è passato inosservato: la nuova stagione della Serie A ripartirà con vecchi dubbi Lunedì Gabriele Gravina ha definito “insostenibile” l’attuale protocollo in vista della nuova stagione. La regola dei Tamponi ogni quattro giorni non è più attuabile e la proposta di allargare a una settimana il tempo fra un esame molecolare e l’altro è stata respinta al mittente dal Comitato tecnico-scientifico. Questo è solo uno dei dubbi che copre la nuova stagione della Serie A, la quale dovrebbe partire il 12 settembre. Come spiega ... Leggi su calcionews24

La tempesta è passata, e speriamo ardentemente che non torni, ma il virus, l’ha ricordato ieri il premier Giuseppe Conte, non è morto e l’emergenza continua.

Calcio, il Como riparte allo stadio sognando Balotelli

Como, 29 luglio 2020 - È iniziato allo stadio il pre-ritiro del Calcio Como. Una ventina di giocatori si sono ritrovati al Sinigaglia, dove a breve inizieranno i lavori per la posa del campo in erba ...

