Superbonus e fotovoltaico: quali sono i limiti di spesa e come funziona il massimale (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il limite di spesa è di 2.400 euro per ogni kW di potenza con un tetto di 48mila euro. Per i sistemi di accumulo integrati il limite è di mille euro per ogni kWh

L’ecobonus, la maxi detrazione fiscale al 110% per chi effettua lavori di riqualificazione energetica degli immobili e di adeguamento antisismico, prende sempre più forma. Un primo passo fondamentale ...

Superbonus al 110%: la Guida dell'Agenzia Entrate

Come noto il Decreto Rilancio ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza en ...

