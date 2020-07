Summerland: il dramma della seconda guerra mondiale (Di mercoledì 29 luglio 2020) Summerland è il film d’esordio per il cinema della regista e scrittrice Jessica Swale, fino a oggi dedita alle opere teatri. Un film ambientato in un periodo storico paricolare, in cui a farla da padrona è l’idea della verità sepolta sotto la finzione. Trama di Summerland Summerland è un luogo dove la famiglia dei Wiccan crede di poter andare dopo la loro morte, per riposare nei campi e nei boschi baciati da un sole costante. Alice Lamb (Gemma Arterton), un’esperta di folklore e cinico misantropo, pensa che sia una leggenda, ma ammette: “Le storie devono venire da qualche parte”. Alice, interpretata da Penelope Wilton, è una donna vecchia, curva su una macchina da scrivere. E’ una donna generosa, che usa il suo buono sconto ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

