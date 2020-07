Su Open Arms renziani ancora indecisi. “Prima leggiamo le carte”. Ma dietro c’è (di nuovo) la partita sulle nomine. Ecco perché (Di mercoledì 29 luglio 2020) “leggiamo le carte e poi decidiamo”. ancora una volta Matteo Renzi tiene sotto scacco la maggioranza e aspetta fino all’ultimo prima di svelare le sue carte. Domani in Senato è previsto il voto per l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini: l’ex ministro dell’Interno è accusato di plurimo sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver trattenuto nell’agosto 2019 a bordo della nave Open Arms 164 persone, poi fatte scendere dopo venti giorni su ordine dei magistrati. Pd, Movimento 5 stelle e Leu sono compatti nel dire sì all’eventuale processo, mentre i renziani – che intanto sul tema migranti sfidano gli alleati a fare di più – continuano a tergiversare. Lo hanno fatto appena due mesi fa, ... Leggi su ilfattoquotidiano

