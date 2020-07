Strage Chinnici, la commemorazione per il 37° anniversario (Di mercoledì 29 luglio 2020) “La storia di un magistrato che non è stato ucciso soltanto dai soliti Riina o Brusca ma è stato ucciso dai colletti bianchi” ha dichiarato il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo, Roberto Scarpinato, presente alla cerimonia di commemorazione per il giudice Rocco Chinnici. mra/pc/red L'articolo Strage Chinnici, la commemorazione per il 37° anniversario proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Sapiddu : RT @ilSicilia: #Cronaca #CaterinaChinnici Scarpinato: “Strage Chinnici? Non fu solo mafia, ucciso anche dai colletti bianchi” - PDarK77 : RT @mirbug1: Strage Chinnici, Scarpinato: ''Vittima di un sistema di potere'' - mirbug1 : Strage Chinnici, Scarpinato: ''Vittima di un sistema di potere'' - antimafia2000 : Strage Chinnici, Scarpinato: ''Vittima di un sistema di potere'' - Notiziedi_it : Strage Chinnici, la commemorazione per il 37° anniversario -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Chinnici Strage Chinnici, la commemorazione per il 37° anniversario Il Denaro Strage Chinnici, la commemorazione per il 37° anniversario

"La storia di un magistrato che non è stato ucciso soltanto dai soliti Riina o Brusca ma è stato ucciso dai colletti bianchi" ha dichiarato il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo ...

Rocco Chinnici, la commemorazione a 37 anni dalla morte del Giudice ucciso dalla mafia

Oggi ricorre il 37esimo anniversario della strage che, nel 1983, scosse profondamente Palermo e l'Italia intera con l'uccisione del Giudice Rocco Chinnici, capo dell'Ufficio Istruzione del Tribunale ...

"La storia di un magistrato che non è stato ucciso soltanto dai soliti Riina o Brusca ma è stato ucciso dai colletti bianchi" ha dichiarato il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo ...Oggi ricorre il 37esimo anniversario della strage che, nel 1983, scosse profondamente Palermo e l'Italia intera con l'uccisione del Giudice Rocco Chinnici, capo dell'Ufficio Istruzione del Tribunale ...