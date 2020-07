Stone Island Sound, il progetto per playlist con il festival Club to Club (Di mercoledì 29 luglio 2020) Stone Island & C2C festival collaborano insieme e lanciano Stone Island Sound, un nuovo progetto che andrà a supportare le produzioni musicali contemporanee attraverso la promozione di playlist, dischi e colonne sonore per negozi con l'obiettivo di sostenere autori emergenti e comunità locali attraverso una mappa ideale dell'universo musicale. Indipendenza culturale, avanguardia e nuovo pop, suoni irregolari e produzioni originali saranno i riferimenti stilistici che ispireranno e guideranno questo progetto. Per il momento il progetto riguarderà l'identità musicale degli store del brand, successivamente sbarcherà su Bandcamp, Buy Music ... Leggi su gqitalia

Stone Island & C2C Festival danno vita a STONE ISLAND SOUND, un nuovo progetto curatoriale a supporto della produzione artistica contemporanea. Un insieme armonico di playlist, release discografiche e ...

