Stella Immanuel, dalle cure con il Dna alieno al sesso con demoni e streghe: chi è la dottoressa diventata “eroina” del presidente Trump (Di mercoledì 29 luglio 2020) Se una donna ha problemi ginecologici probabile abbia fatto sesso con demoni e streghe. In molte cure mediche viene inserito il DNA alieno. Ma soprattutto il governo statunitense è composto da rettiliani. Considerazioni pubbliche firmate e controfirmate dalla dottoressa Stella Immanuel. La dottoressa santone di origine camerunense diventata eroina del presidente Trump dopo aver fortemente ribadito che il Coronavirus si combatte con l’idrossiclorochina. “Non c’è bisogno di ammalarsi, questo virus ha una cura”. Immanuel non è una che gira attorno alle parole. E lunedì scorso ha messo sui social un video dove ribadisce il ... Leggi su ilfattoquotidiano

