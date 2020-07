Stefania Sandrelli su Gino Paoli: “Ho sofferto per lui, mi innamorai ma…” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Quella tra Stefania Sandrelli e Gino Paoli è stata una delle storie d’amore più chiacchierate del panorama dello spettacolo italiano. I due si incontrarono nel 1962. Lui era impegnato in una tournée nei diversi locali italiani, mentre lei era poco più che un’adolescente, già alle prese con il mondo del cinema. Nel 1961, infatti, era stata scelta da Pietro Germi per recitare in Divorzio all’italiana, dopo aver preso parte a lavori come Gioventù di notte e Il federale. Una storia che da subito fece scalpore e venne fortemente criticata. Da una parte sicuramente per la differenza d’età tra i due, dall’altra per la situazione sentimentale del cantante, già sposato e in attesa di un figlio dalla moglie. La storia d’amore tra ... Leggi su velvetgossip

